Die Feuerwehr in Krefeld hat in einem ausrangierten Imbissanhänger am Mittwoch einen Toten gefunden. Laut Mitteilung der Polizei brannte der Anhänger am frühen Morgen auf einem Parkplatz. Die Identität des Mannes und die Brandursache sind noch Teil der laufenden Ermittlungen. Das Feuer hatte auch auf einen weiteren dort geparkten Anhänger übergegriffen.