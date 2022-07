Feuerwehrleute haben eine Hündin vom Dach eines Gebäudes in Krefeld gerettet. Das Tier war am Montag aus dem Dachfenster einer Wohnung geklettert, teilte die Feuerwehr mit. Mehrmals versuchte es erfolglos, wieder in die Wohnung zu gelangen und verletzte sich dabei. Passanten hätten den "ungewöhnlichen Vorfall" bemerkt und gemeldet.