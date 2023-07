In der Nacht auf Samstag hat es auf der A57 bei Krefeld einen schweren Unfall gegeben. Eine 42 Jahre alte Frau wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 42 Jahre alter Mann sei mit seinem Auto beim Überholen in den hinteren Teil eines Lasters gefahren. Das Auto blieb dann laut Aussage der Polizei unter dem Laster stecken. Der Fahrer wurde leicht verletzt, seine 42 Jahre alte Beifahrerin blieb im Auto eingeklemmt und musste über eine Stunde lang befreit werden. Anschließend kam sie in ein Krankenhaus.