Ein einjähriges Kind ist in Krefeld mit einer Hand in einen Rasenmäher geraten. Dabei seien zwei Finger in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagabend. Der Junge sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der Unfall habe sich aus bisher ungeklärter Ursache im Garten eines Wohnhauses des Stadtgebietes ereignet.