Ein 86-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Gronau (Kreis Borken) schwer verletzt worden. Der Mann sei beim Überqueren einer Straße vom Auto einer 65-jährigen Fahrerin erfasst worden, teilte die Kreispolizeibehörde Borken mit. Er sei mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus in den Niederlanden geflogen worden. Experten sollen den Unfallhergang klären. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.