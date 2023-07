Ein drei Jahre altes Kind ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall mit einem Traktor im Münsterland schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Junge mit seiner 34-jährigen Mutter in Legden (Kreis Borken) auf dem Traktor unterwegs, als das Fahrzeug auf einem Radweg aus bislang ungeklärter Ursache auf die Seite in ein Feld stürzte. Dabei wurde der Junge unter einem Überrollbügel des Traktors eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uniklinik nach Münster. Die Frau erlitt einen leichten Schock, blieb aber unverletzt.