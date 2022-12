Ausgerechnet ein Polizeiauto hat sich ein mutmaßlicher Wildpinkler in Bocholt als Ziel ausgesucht. Der 32-Jährige war am frühen Samstagmorgen vom Sicherheitsdienst aus einer Gaststätte geworfen worden. Daraufhin soll der Mann gegen den geparkten Streifenwagen uriniert haben, den die Beamten wegen eines Einsatzes verlassen hatten, wie die Kreispolizei Borken am Sonntag mitteilte. Zeugen machten die Polizisten nach ihrer Rückkehr auf den Vorfall aufmerksam. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Er bestreitet die Tat.