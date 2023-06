Mit einem Alkoholgehalt von rund drei Promille im Blut soll ein 52-Jähriger in Aldenhoven (Kreis Düren) mit seinem Auto zur Arbeit gefahren sein. Der Mann sei deutlich alkoholisiert bei seiner Arbeitsstätte erschienen und zuvor mit seinem Wagen angereist, teilte die Polizei am Samstag mit. Seine Kollegen hätten daraufhin die Beamten informiert. Die Behauptung, am Freitagmittag von jemand anderem gefahren worden zu sein, habe sich schnell widerlegen lassen. Schließlich habe der Betrunkene zugegeben, tatsächlich selbst am Steuer gesessen zu haben, hieß es weiter. Das Führen jeglicher Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm laut Polizei untersagt.