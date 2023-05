Nach einer Messerstecherei mit vier Verletzen im Umfeld einer Maifeier in Inden (Kreis Düren) sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft. Es bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Mittwoch mit. Dabei geht es um einen körperlich ausgetragenen Streit mit mindestens sechs Verletzten. Vier Menschen wurden durch Messerstiche verletzt, einer von ihnen hatte lebensgefährliche Verletzungen und musste notoperiert werden.