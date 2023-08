Ein Fahranfänger ist in Rietberg mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und hat sich schwer verletzt. Der 18-Jährige war am Mittwochabend in einem Oldtimer auf einer Straße im Kreis Gütersloh unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Er prallte gegen einen Baum, die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug bergen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.