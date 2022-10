Unbekannte haben in einer Filiale der Kreissparkasse in Langenberg (Kreis Gütersloh) einen Geldautomaten gesprengt. Mehrere Notrufe seien in der Nacht auf Freitag bei der Polizei eingegangen, teilten die Beamten mit. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt. Der entstandene Schaden an dem Geldautomaten und dem Gebäude sowie die Höhe der Beute blieben zunächst unklar. Zeugenaussagen zufolge flüchteten die Täter mit einem dunklen Auto.