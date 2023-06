Ein Mann soll in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) an einem Imbiss einen Schuss mit einer Waffe abgegeben haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, fuhr der 34-Jährige mit seinem Auto an dem Lokal vor, stieg aus und schoss mutmaßlich einmal auf den Imbiss. Dabei wurde eine Glasscheibe beschädigt, nach ersten Erkenntnissen aber niemand verletzt.