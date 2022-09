Die Feuerwehr in Gangelt (Kreis Heinsberg) ist am Mittwochnachmittag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Mehrere Lastwagen einer Spedition waren dort in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten, Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten und den betroffenen Bereich im Ortsteil Birgden zu meiden. Der Kreis Heinsberg warnte gleichzeitig vor Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Über die Ursache des Brandes und etwaige Verletzte war zunächst nichts bekannt.