Mit viel Qualm hat am Sonntag auf einer freien Fläche in Wegberg (Kreis Heinsberg) eine Strohpresse gebrannt. Das Feuer sei wohl weithin sichtbar gewesen, auch bis nach Mönchengladbach, sagte ein Sprecher der Feuerwehr des Kreises Heinsberg am Abend. Das Feuer im Ortsteil Rath-Anhoven sei aber schnell unter Kontrolle gebracht worden. Ursache und Schadenshöhe blieben zunächst unklar.