Unbekannte haben in Erkelenz (Kreis Heinsberg) einen Geldautomaten geknackt und dabei massive Schäden am Bankgebäude angerichtet. Vieles deute auf eine Sprengung hin, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ob auch Geld gestohlen wurde, war zunächst noch nicht bekannt. Zeugen hatten in der Nacht einen lauten Knall gehört und drei Männer beobachtet, die kurz darauf in einem Auto mit hoher Geschwindigkeit flüchteten. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort, die kriminaltechnisch ausgewertet würden, wie es hieß. Nach den Tätern wurde gefahndet.