Beim Brand einer Halle eines fleischverarbeitenden Betriebes in Wachtendonk am Niederrhein ist ein Feuerwehrmann durch einen Stromschlag leicht verletzt worden. In dem rund 1000 Quadratmeter großen Spitzdachgebäude wurden nach Polizeiangaben vorher von einem Elektriker Arbeiten am Sicherungskasten ausgeführt. In diesem Kasten sei der Brand entstanden, der das Gebäude zerstört habe.