Rund 670 Kilo illegal hergestellten Wasserpfeifentabak hat die Zollfahndung bei der Durchsuchung eines Lagers im Kreis Mettmann sichergestellt. Bei dem Einsatz wurden so viele Materialbehälter gefunden, dass der Verdacht besteht, dass dort etwa 8,5 Tonnen Tabak illegal hergestellt worden sein könnten. Das sagte die Sprecherin des Zollfahndungsamtes in Essen am Freitagmorgen. Bei der Herstellung von Tabak für den Weiterverkauf muss Steuer gezahlt werden - bei 8,5 Tonnen Tabak betrage der Schaden rund 300.000 Euro, hieß es in einer Mitteilung des Zolls vom Freitag.