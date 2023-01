Ein Lkw-Fahrer ist auf einem Rastplatz an der A3 bei Erkrath (Kreis Mettmann) zwischen zwei Lastern erdrückt worden. Nachdem er sein Fahrzeug abgestellt habe, habe sich dieses aus zunächst ungeklärter Ursache wieder in Bewegung gesetzt und sei gegen den zweiten Lkw gerollt, teilte die Polizei am Samstag mit. Beim Versuch, den Lkw zu stoppen, wurde der 36 Jahre alte Fahrer eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Zufahrt zum Rastplatz blieb nach dem Unfall am Freitagabend zunächst gesperrt, die Ermittlungen laufen.