Bei einem Verkehrsunfall in Hövelhof (Kreis Paderborn) ist ein 30 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er saß als Beifahrer im Wagen eines Autofahrers, der am Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum krachte. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 30-Jährige im Wagen eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der 29 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen.