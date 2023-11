Weil ein betrunkener Fahrer mit seinem Kleintransporter gegen einen Baum prallte, schwebt sein Beifahrer in Lebensgefahr. Die beiden Männer waren am Sonntag kurz nach Mitternacht auf einer Landstraße in Dorsten unterwegs, als der Kleintransporter aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Baum und grub sich in den Straßengraben, wie die Polizei mitteilte.