Bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, standen am Dienstagabend zunächst zwei Autos nebeneinander vor einer roten Ampel. Ein weiterer Autofahrer näherte sich einem Zeugen zufolge von hinten und beschleunigte. Mit hoher Geschwindigkeit sei er mit seinem Fahrzeug zwischen den beiden Autos durchgefahren. Dadurch seien alle drei Fahrzeuge stark beschädigt worden. Der Mann sowie die beiden Insassen der anderen Autos wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.