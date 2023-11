Durch eine Verpuffung in seinem Kamin ist ein 61 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. In seiner Wohnung in Datteln (Kreis Recklinghausen) war dadurch am Samstagabend ein Brand ausgebrochen, den Feuerwehrleute löschten. Rettungskräfte versorgten den Mann, der nach Angaben der Feuerwehr schwerste Verbrennungen im Gesicht erlitten hatte, und brachten ihn in ein Krankenhaus.