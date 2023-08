Ein 26-jähriger Autofahrer ist in Ibbenbüren (Kreis Steinfurt) mit dem Wagen gegen einen Brückenpfeiler geprallt und schwer verletzt worden. Er kam auf der Osnabrücker Straße kurz vor einer Brücke auf den Gegenfahrsteifen, wie die Polizei mitteilte. Als er auf seine Fahrbahn zurücklenken wollte, prallte er erst gegen einen Baum auf einer Verkehrsinsel und dann gegen den Pfeiler der Brücke. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Bergung wurde die Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.