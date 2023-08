Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf einer Landstraße im Kreis Steinfurt sind sechs Menschen in einem Auto verletzt worden, darunter vier Teenager. Nach Polizeiangaben erlitt die Beifahrerin bei dem Unfall bei Ladbergen am Donnerstag schwere Verletzungen. Die Fahrerin sowie vier weitere Insassen des Sieben-Sitzers kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Autofahrerin den Lastwagen beim Einbiegen auf die Vorfahrtsstraße nicht gesehen.