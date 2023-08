Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat einen 15-Jährigen überwältigt, der eine Schulturnhalle in Bergkamen (Kreis Unna) mit einer Softair-Waffe betreten hat. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Genauere Hintergründe zu dem Einsatz am späten Dienstagnachmittag nannten die Ermittler zunächst nicht.