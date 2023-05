Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens in Drensteinfurt (Kreis Warendorf) ist am Dienstag ein 21 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann stand neben einem Radlader, als aus ungeklärter Ursache ein Reifen des Radladers explodierte. Der 21-jährige wurde gegen den Radlader geschleudert und erlitt Kopfverletzungen. Er wurde zunächst reanimiert, starb aber noch an der Unfallstelle.