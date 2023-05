Ein 16 Jahre altes Mädchen ist am Dienstag in einer Kletterhalle im münsterländischen Ahlen elf Meter tief gestürzt. Das Mädchen ist nach Polizeiangaben schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Wie es zu dem Sturz aus der Kletterwand kommen konnte, sei noch unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein.