Bei einem Nachbarschaftsstreit in Espelkamp nördlich von Bielefeld ist am Sonntagabend ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach einer Not-Operation bestehe bei dem 49-Jährigen keine Lebensgefahr mehr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mit. Der 69 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen und soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.