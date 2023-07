Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) sieht in Nordrhein-Westfalen keine ernsthafte Strategie gegen Clan-Kriminalität. "Es genügt nicht, nur in Shisha-Bars zu gehen und Tabak zu konfiszieren, begleitet von Fotografen und Fernsehkameras", kritisierte der Landesvorsitzende Oliver Huth entsprechende Aktionen von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). So entstehe in der Öffentlichkeit "der Eindruck der Selbstvermarktung der Politik", sagte Huth der "Neuen Westfälischen" (Dienstag).