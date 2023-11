Weil er ein Drohvideo mit einer Waffe in den sozialen Medien verbreitet haben soll, ist ein 18-Jähriger in Troisdorf festgenommen worden. Der junge Mann habe in dem Video einem noch unbekannten Menschen mit der Begehung schwerer Straftaten gedroht, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Dabei soll er den Angaben zufolge auch eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben.

Da die Echtheit der Waffe nicht ausgeschlossen werden konnte, seien auch Spezialeinheiten der Polizei eingesetzt worden. Am Mittwochabend wurde der Beschuldigte am Troisdorfer Busbahnhof identifiziert und vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß. Die Beamten durchsuchten anschließend die Wohnung des Mannes nach der gezeigten Pistole und nach anderen Waffen - wurden eigenen Angaben zufolge jedoch nicht fündig.

Auch zwei weitere junge Männer, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wurden am Mittwoch vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ein weiterer Mann, der versucht habe, die Einsatzmaßnahmen zu stören, musste ebenfalls mit auf das Polizeirevier. Die Ermittlungen dauern an.

