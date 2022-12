In den Waffenverbotszonen, die vor einem Jahr in Köln und Düsseldorf eingerichtet wurden, sind von der Polizei seither rund 350 Gegenstände wie Messer sichergestellt worden, die unter das Verbot fallen. Dies sei bei fast 17.200 Kontrollen geschehen, teilte das NRW-Innenministerium am Mittwoch mit. Damit kam bei etwa jeder 50. Kontrolle eine Waffe ans Licht.