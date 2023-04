Der blutige Angriff auf vier Männer in einem Duisburger Fitnessstudio soll kommende Woche Thema im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags werden. Die SPD-Fraktion hat einen mündlichen Bericht der Landesregierung beantragt.

"Die Hintergründe sind bisher noch völlig unklar. Aber die Zunahme von Gewalttaten ist absolut besorgniserregend", sagte die innenpolitische Sprecherin der SPD, Christina Kampmann: "Wir haben einen Bericht für den Innenausschuss angefordert, weil diese Tat jetzt schnell und schonungslos aufgeklärt werden muss."

Tatsächlich sind zahlreiche Fragen offen. Die Polizei fahndet weiterhin nach dem Täter. Gesucht wird ein etwa 30-jähriger Mann. Er soll am Dienstagabend in der Umkleidekabine des Fitnessstudios mit einer Hieb- oder Stichwaffe auf vier Männer im Alter von 21 bis 32 Jahren eingestochen haben. Das 21-jährige Opfer schwebte am Mittwoch noch in akuter Lebensgefahr.

Die Ermittler gehen von einer Auseinandersetzung eines oder mehrerer der späteren Opfer mit dem Täter aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.