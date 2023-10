Die Zahl der Autodiebstähle hat sich in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) haben Kriminelle 2600 kaskoversicherte Pkw gestohlen, das waren rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der wirtschaftliche Schaden sei sogar um rund 35 Prozent auf 50,6 Millionen Euro gestiegen, da sich auch der Wert der gestohlenen Autos erhöht habe.

Die Gefahr eines Autodiebstahls sei in NRW in Düsseldorf und Köln am höchsten gewesen. Statistisch kamen hier auf 10.000 kaskoversicherte Autos sechs Diebstähle - doppelt so viele wie im landes- und bundesweiten Durchschnitt.

Bundesweit führend war Düsseldorf beim Wert der gestohlenen Autos: Jeder Diebstahl in der Landeshauptstadt kostete die Versicherer durchschnittlich rund 29.100 Euro. Bei den Kriminellen hoch im Kurs stehen insbesondere SUVs der Oberklasse.

Im Vergleich der Bundesländer und Großstädte bleibt Berlin mit großem Abstand die Hauptstadt der Autodiebe. In Berlin wurden im vergangenen Jahr mehr Autos (2900) gestohlen als in ganz Nordrhein-Westfalen.