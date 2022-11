Nächtliche Schüsse in einem Wohngebiet haben die Polizei in Bad Godesberg auf den Plan gerufen. Kurz vor Mitternacht hatten mehrere Zeugen den Notruf gewählt und berichtet, dass jemand aus einem Auto ausgestiegen sei und geschossen habe, teilte die Polizei Bonn auf Anfrage mit.

Nächtliche Schüsse in einem Wohngebiet haben die Polizei in Bad Godesberg auf den Plan gerufen. Kurz vor Mitternacht hatten mehrere Zeugen den Notruf gewählt und berichtet, dass jemand aus einem Auto ausgestiegen sei und geschossen habe, teilte die Polizei Bonn auf Anfrage mit.

Tatsächlich trafen die Beamten in der Nacht zu Dienstag in dem Wohngebiet einen 34-jährigen betrunkenen Mann sowie eine 50-jährige Frau in einem Auto an. Die dabei ebenfalls gefundene Waffe sei aber nicht scharf gewesen, sondern es habe sich um eine sogenannte PTB-Waffe gehandelt, teilte die Polizei mit. Das sind Reizstoff-, Schreckschuss- oder Signalwaffen. Nach vorläufiger Festnahme und Vernehmungen seien die beiden wieder auf freiem Fuß. Allerdings laufen nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.