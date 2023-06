Knapp vier Wochen nach der Explosion mit 35 Verletzten in einem Ratinger Hochhaus konnten zwei der drei am schwersten verletzten Opfer aus dem künstlichen Koma geholt werden. Es handele sich um einen Polizisten und einen Feuerwehrmann, die aber weiter auf Intensivstationen behandelt würden, sagte ein Polizeisprecher in Mettmann am Montag. Eine Polizistin befindet sich weiterhin im künstlichen Koma. Der WDR hatte zuvor berichtet.