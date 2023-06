Einsatzkräfte haben in Essen einen flüchtenden Drogendealer überwältigt und festgenommen. Die Ermittler hatten den 30-Jährigen am Dienstag beobachtet, wie er auf einer Straße mehrmals verdächtige Päckchen an Kunden übergab. Als die Zivilkräfte den Dealer am Dienstag umstellten, habe der Mann flüchten wollen und dabei auch einen Polizisten angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach der Festnahme fand die Polizei in seiner Wohnung 15 Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel, unterschiedliche Waffen und einen fünfstelligen Betrag Bargeld.