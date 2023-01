Mehrere bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in Willich (Kreis Viersen) gesprengt. Anwohner alarmierten die Polizei ihren Angaben zufolge wegen eines explosionsartigen Geräusches aus Richtung einer Bank in der Ortschaft Anrath. Die eintreffenden Beamten entdeckten das gesprengte Gerät dann im Vorraum der Bankfiliale.