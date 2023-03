Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe) gesprengt. Die Täter waren am frühen Morgen noch flüchtig, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Demnach wurde ein Automat im Vorraum einer Bankfiliale gesprengt. Zum entstandenen Schaden sowie einer möglichen Beute machte der Sprecher auf Nachfrage zunächst keine Angaben und verwies dabei auf die laufenden Ermittlungen. Die Polizei fahndete am Montagmorgen noch mit mehreren Fahrzeugen nach den Tätern.