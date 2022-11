Unbekannte haben am Mittwoch Geldautomaten in Gütersloh und Neuss in die Luft gejagt. In Gütersloh beobachteten Zeugen mehrere Personen, die sich nach der Detonation an dem Automaten zu schaffen machten und mit einem dunklen Wagen stadtauswärts flüchteten, berichtete die Polizei.