Mit starker Polizeiunterstützung hat die Stadt Duisburg einen Wohnkomplex mit Hunderten Menschen kontrolliert. Es gehe um den Verdacht des Sozialleistungsbetrugs, sagte ein Stadtsprecher. Die Aktion habe am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr begonnen und dauere weiter an. Es habe "viele verdichtende Hinweise unterschiedlicher Behörden" auf Sozialleistungsbetrug in dem Komplex mit 140 Wohnungen gegeben. Vor allem seien dort Menschen aus Südosteuropa gemeldet.