Unbekannte haben am Samstag in Warendorf von einer hölzernen Fußgängerbrücke aus mehrere große Steine auf die Fahrbahn einer Umgehungsstraße geworfen. Zwei Autofahrer prallten mit ihren Fahrzeugen mit den rund 30 Zentimeter großen Brocken zusammen, wie die Polizei mitteilte. Sie blieben unverletzt. Die beiden Pkw wurden demnach aber so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Zeugen hatten zuvor zwei Menschen, den Beschreibungen nach Jugendliche, auf der Fußgängerbrücke beobachtet, die nach der Tat wegliefen. Nach ihnen wurde gefahndet.