Zwei Männer sind nach einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft in Hamm vorläufig festgenommen worden. Die 23 und 25 Jahre alten Männer wurden am Dienstagnachmittag von einem Ladendetektiv beim Klauen mehrerer Kleidungstücke beobachtet, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Darauf angesprochen, bedrohte einer der beiden Verdächtigen den Detektiv sowie einen Zeugen mit einem Klappmesser - kurz darauf flohen beide. Nach Angaben der Polizei habe man die jungen Diebe kurze Zeit später in der Nähe des Ladens entdeckt. Während einer der Diebe sein Klappmesser wegwarf, zückte der Andere ebenfalls ein Klappmesser und bedrohte die Beamten. Der Dieb sei entwaffnet worden. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.