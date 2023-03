Ein junger Mann ist am Dienstag bei einer Auseinandersetzung vor einem Wuppertaler Baumarkt mit einem Messerstich ins Bein verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus gekommen, Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte Radio Wuppertal darüber berichtet.

Es habe wohl eine Auseinandersetzung zwischen mehreren - vermutlich drei - Männern am Drive-in-Schalter des Marktes gegeben, sagte der Sprecher. Warum sie in Streit gerieten, war zunächst noch unklar. Die beteiligten Männer sind demnach etwa 20 bis 30 Jahre alt. Nach der Alarmierung am Dienstagvormittag habe man alle Beteiligten am Tatort angetroffen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.