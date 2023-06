In Gelsenkirchen ist ein junger Mann am Mittwochabend durch Messerstiche schwer verletzt worden, ein Clan-Bezug wird laut Polizei nicht ausgeschlossen. Bei dem 26-jährigen Opfer handele es sich um einen Syrer, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag auf Anfrage. Bei den geflüchteten mindestens fünf Personen könne eine libanesische Herkunft von den Ermittlern nicht ausgeschlossen werden. Zwar kenne man die Tatverdächtigen bisher nicht. Aber "aufgrund der jüngsten Vorkommnisse in Essen und Castrop-Rauxel" müsse man die Möglichkeit eines erneuten Clan-Bezugs miteinbeziehen.

In Gelsenkirchen ist ein junger Mann am Mittwochabend durch Messerstiche schwer verletzt worden, ein Clan-Bezug wird laut Polizei nicht ausgeschlossen. Bei dem 26-jährigen Opfer handele es sich um einen Syrer, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag auf Anfrage. Bei den geflüchteten mindestens fünf Personen könne eine libanesische Herkunft von den Ermittlern nicht ausgeschlossen werden. Zwar kenne man die Tatverdächtigen bisher nicht. Aber "aufgrund der jüngsten Vorkommnisse in Essen und Castrop-Rauxel" müsse man die Möglichkeit eines erneuten Clan-Bezugs miteinbeziehen.

Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann in seinem Auto von mehreren Unbekannten attackiert wurde. Die Verletzungen des 26-Jährigen seien nicht lebensbedrohlich, der Mann könne die Klinik voraussichtlich sehr bald wieder verlassen, berichtete der Polizeisprecher. Die mutmaßlichen Täter waren nach ersten Erkenntnissen mit zwei Autos geflüchtet. Die Polizei forderte Verstärkung an und kontrollierte verstärkt bis in die Nacht hinein. Ein Fahrer sei dabei geflüchtet, sein Wagen wurde später an der Autobahn 42 in Richtung Essen sichergestellt. Es sei aber noch unklar, ob der Flüchtige mit der Messerattacke zu tun habe.

In der vergangenen Woche war es zu zwei Massenschlägereien in Essen und Castrop-Rauxel gekommen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (DCU) hatte von Bezügen zur Clan-Kriminalität gesprochen. In Essen waren die an der Schlägerei beteiligten Personengruppen laut Polizei libanesischer und syrischer Herkunft. In Castrop-Rauxel hatten sich zwei größere Gruppen mit Messern und Baseballschlägern angegriffen. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter ein Syrer schwer, der laut Staatsanwaltschaft inzwischen außer Lebensgefahr ist.

PM Polizei