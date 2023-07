Mann in Asylunterkunft mit Messer schwer verletzt: Festnahme

Kriminalität Mann in Asylunterkunft mit Messer schwer verletzt: Festnahme

Ein 42 Jahre alter Mann ist in einer Asylunterkunft in Horstmar (Kreis Steinfurt) mit einem Cuttermesser angegriffen und schwer verletzt worden. Ein 35-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Ein 42 Jahre alter Mann ist in einer Asylunterkunft in Horstmar (Kreis Steinfurt) mit einem Cuttermesser angegriffen und schwer verletzt worden. Ein 35-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren beide Bewohner in einen Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung sei der 35-Jährige in sein Zimmer gegangen, mit dem Cuttermesser zurückgekehrt und habe dem 42-Jährigen mehrere Verletzungen zugefügt, hieß es. Das Opfer wurde von Rettungskräften versorgt, Lebensgefahr bestand am Abend nicht. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Pressemitteilung