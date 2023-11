Bei einem Streit soll ein 47-Jähriger am Sonntagabend seine 40 Jahre alte Frau in Dortmund getötet haben. Als sie versucht habe, dazwischen zu gehen, sei auch die 21-jährige Tochter des Paares verletzt worden, sagte die Staatsanwältin Maribel Andersson am Montag. Der tatverdächtige Vater war zunächst vom Tatort geflüchtet, hatte sich aber kurz darauf auf einer Polizeiwache gestellt. Er sollte noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.