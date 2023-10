Nach der mutmaßlich gezielten Auto-Attacke auf eine Frau und ihr Kind in Duisburg schwebt der Junge weiterhin in Lebensgefahr. "Sein Zustand ist unverändert", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der 25-jährige Vater soll seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn am Sonntag absichtlich mit einem Wagen angefahren haben und anschließend auf die Frau eingeschlagen und -getreten haben. Die 19-Jährige starb später im Krankenhaus an ihren schweren Kopfverletzungen.