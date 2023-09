Mehrere Menschen sind in einer Eissporthalle in Dinslaken (Kreis Wesel) durch Pfefferspray verletzt worden. Das Spray sei am Samstagabend offenbar unbemerkt in einem Umkleideraum versprüht worden, erklärte die Polizei am Sonntag. Nach und nach meldeten sich mehrere Menschen mit Atemwegsreizungen. Insgesamt seien sieben Personen im Alter zwischen 13 und 36 Jahren mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gekommen.