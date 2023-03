Eine 14-Jährige ist in Gelsenkirchen mutmaßlich Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Tat geschah bereits am Mittwochmorgen an einer Kreuzung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zu dem Übergriff selbst könne man zum Schutz der Jugendlichen keine Angaben machen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter und sucht Zeugen.