Vier Unbekannte sollen in Kleve eine Rollstuhlfahrerin bestohlen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sprachen die Tatverdächtigen die 36-Jährige zunächst unter dem Vorwand an, ihr behilflich sein zu wollen. Anschließend hätten sie am späten Mittwochabend das Handy und das Portemonnaie der Frau gestohlen. Als diese den Diebstahl bemerkte und um Hilfe rief, flüchteten die Tatverdächtigen mit der Beute.